Coronavirus in Basilicata. Decedute altre 6 persone, 126 lucani positivi e 18 guariti nelle ultime 24 ore

126 lucani positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, un numero alto di decessi, 6, e 18 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento riguardo l’emergenza sanitaria in Basilicata. Nell’ultimo giorno, come capita sempre di domenica, praticamente dimezzati i tamponi processati, solamente 836. Oltre ai 126 lucani positivi, riscontrato il contagio anche su 3 pugliesi, 1 persona di Monteverde, 1 di Tortora e 1 di Santa Lucia Piave domiciliato a Moliterno. Ecco i dettagli.

In ospedale sono ricoverate 167 persone. Di queste, al “Madonna delle Grazie” di Matera 59 nelle malattie infettive, 12 in pneumologia e 11 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 19 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 34 nelle malattie infettive e 16 in terapia intensiva;

18 i guariti, 6 i decessi. I guariti a Pietragalla (1), Sant’Angelo Le Fratte (1), Rionero in Vulture (1), Potenza (2), Montesano sulla Marcellana (1, domiciliato nel Potentino), Avigliano (1), Sant’Arcangelo (7) e Moliterno (4). I decessi a Potenza, Lavello, Brienza, Marsiconuovo, Ferrandina e Matera;

I nuovi casi di contagio:

1 Avigliano

4 Baragiano

1 Barile

1 Bella domiciliato Ruoti

1 Calvello

1 Ferrandina

4 Genzano

1 Lagonegro

11 Lauria

13 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

27 Matera

14 Melfi 1 domiciliato Potenza

2 Moliterno

2 Montemilone

3 Palazzo

1 Paterno

1 Policoro

5 Pomarico

10 Potenza

3 Rionero

1 Ripacandida

5 San Costantino Albanese

1 Satriano

4 Tito

6 Venosa

1 Viggianello

Claudio Buono