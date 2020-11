Sono 4.579 i lucani risultati positivi al Covid. RT, Basilicata ancora 2^ in Italia dietro alla Valle d’Aosta. 831 i guariti

Sono 4.579 le persone risultate positive al Covid-19 in Basilicata dall’inizio dell’emergenza. Di questi, 831 sono guariti, 3.670 sono gli attuali positivi e 78 sono persone decedute, con e per Covid-19. Ai 4.579, vanno aggiunte altre 108 persone fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni. Dei 3.670 attuali positivi, 165 persone sono ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera. E’ questo il quadro attuale dell’emergenza sanitaria in Basilicata.

L’INDICE RT, BASILICATA 2^ IN ITALIA – Nell’ultimo monitoraggio dal 2 all’8 novembre l’indice di contagiosità in Basilicata è all’1,64 %. La regione risulta essere la seconda in Italia, come nell’ultimo monitoraggio, seconda solo alla Valle d’Aosta (1,74). Basilicata seguita dalla Campania con l’1,62. Se l’RT ha un valore inferire a 1 le nuove infezioni tenderanno a decrescere, mentre più supera 1 e tanto più rapidamente aumenterà in numero dei contagi;

LE DIFFICOLTA’ NEGLI OSPEDALI – Inutile continuare a seguire e dare credito a quelle persone che sui social postano fantomatici video di ospedali e pronto soccorsi vuoti. Sono quelli che non conoscono davvero la situazione di difficoltà e credono alle stronzate. La fila delle ambulanze qualche sera fa c’era anche al Pronto Soccorso del “San Carlo” di Potenza. La situazione in Basilicata, negli ospedali, è al limite del collasso. Inutile negarlo. Lo dice chi lavora. I ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera sono 165. Di questi, 21 in terapia intensiva (11 a Potenza, 10 a Matera). Sono tutti intubati. Oggi probabilmente verranno sistemati altri posti letto Covid al “San Carlo”. Ma al “Madonna delle Grazie” di Matera le difficoltà ci sono, e sono tante. Solo nel reparto di malattie infettive, ci sono 57 persone ricoverate;

SONO 78 LE PERSONE DECEDUTE, 831 I GUARITI – E’ questo il numero delle persone che, con e per coronavirus, non ce l’hanno fatta. Si tratta di persone di: 2 Spinoso, 13 Potenza, 4 Paterno, 4 Moliterno, 4 Villa D’agri/Marsicovetere, 2 Irsina, 2 Rapolla; 2 Montemurro, 3 Pisticci; 5 Matera; 1 San Costantino Albanese, 3 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 2 Grumento, 2 Tramutola; 2 Marsiconuovo; 1 Viggiano; 1 San Chirico Raparo; 1 Sarconi, 2 Roccanova; 1 Garaguso, 1 Pietrapertosa; 1 Tolve, 1 Castelsaraceno, 1 Rotonda; 1 Venosa; 4 Lavello; 1 San Fele; 1 Rionero in V.; 1 Latronico: 3 Melfi; 1 San Mauro Forte; 1 S. Angelo le Fratte; 1 Montescaglioso). Su 4.579 lucani che hanno contratto il virus, 831 sono guariti. Vale a dire poco più del 18 % dei contagiati;

OLTRE 100MILA TAMPONI PROCESSATI – Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 125.266 tamponi. Di questi, di cui 119.681 risultati negativi. Il tasso di letalità al 13 novembre in Basilicata è al 2,6 %, al Sud Italia è del 2,3 %, mentre in Italia al 6,9 %.

Claudio Buono