Bandiera Arancione, salgono a 5 i borghi lucani che possono sventolarla. 3 Comuni rientrano nella rete dei Borghi Eccellenti Lucani

Oggi tra i 5 borghi Lucani con Bandiera Arancione, 3 di essi rientrano nella rete di cooperazione turistica BEL (Borghi Eccellenti Lucani). Dopo Guardia Perticara, il borgo dalle case di pietra, San Severino Lucano, il borgo del Pino Loricato e dalla natura incontaminata, arriva il riconoscimento a Castelmezzano, il borgo del Volo dell’Angelo e non solo. “Prodotti e tradizioni, sport, natura, arte e cultura, relax , wellness e montagna”, questi i punti cardini dei Borghi Italiani che sventolano la Bandiera Arancione, ma anche i punti di forza dei Borghi Eccellenti Lucani. Dice il Touring Club Italia: “Dalla Valle d’Aosta alla Basilicata, passando da Veneto, Trentino-Alto Adige e Molise, si arricchisce di 5 nuovi borghi tutti da scoprire la mappa delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano in tutta Italia. Inserisci tra le mete dei tuoi prossimi viaggi questi luoghi speciali, dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Sono piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni”. I Borghi Eccellenti Lucani (circa 25) si rivedono molto nelle caratteristiche dei borghi a Bandiera Arancione, anzi per alcuni aspetti sono le stesse peculiarità che la rete individuò nel giorno della fondazione della rete stessa. Oggi il coordinamento BEL, accoglie con grande piacere e orgoglio l’ennesimo riconoscimento assegnato al borgo di Castelmezzano, una delle eccellenze di punta dell’intera rete.