Scoperto con la droga suddivisa in 9 dosi. Arrestato dai Carabinieri a Potenza un 20enne tunisino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne, di origini tunisine, domiciliato in Val D’Agri, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel dettaglio, i militari, nella centralissima piazza Mario Pagano del capoluogo, intorno alle 14:30, nel mentre svolgevano un servizio preventivo sul territorio, dopo aver notato un gruppo di giovani, hanno deciso di procedere al loro controllo, così da identificarli. Nella circostanza, il 20enne, da subito apparso agitato, è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, in particolare 3 grammi, suddivisi in 9 dosi, preventivamente confezionati per lo spaccio ed occultati sulla sua persona, insieme alla somma di 265 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta essere provento dell’attività delittuosa. Nel completare tutti gli accertamenti il 20enne è stato arrestato dai Carabinieri.

Quest’ultimo risultato operativo rende evidente come anche in questo periodo, fortemente condizionato dal fenomeno epidemico “Covid 19”, sia importante non abbassare la guardia e assicurare una costante presenza nelle numerose realtà del Potentino, di modo da mettere in campo mirate attività, sia in chiave preventiva che repressiva, finalizzate al contrasto di un così ramificato fenomeno, qual è appunto quello della droga. In tale ottica stanno agendo i presidi territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, rappresentati dalle 7 Compagnie e 76 Stazioni, capillarmente distribuiti nei 100 comuni della Provincia.

comunicato stampa