Covid in Basilicata. 299 nuovi casi tra i lucani, 1 decesso e 46 guariti

Continuano a crescere i casi di contagio in Basilicata, così come sono cresciuti nell’ultimo giorno i tamponi processati. Sono ben 299 i lucani risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.269 tamponi processati. Oltre ai 299 lucani, tra i tamponi processati positivi anche quelli di 55 persone non residenti in Basilicata, vale a dire 45 pugliesi, 1 di Firenze, 1 di Bologna, 1 di Napoli, 2 di Padula domiciliati a Marsicovetere, 1 Licata domiciliato a Rotonda, 1 Poggiborsini domiciliato a Matera, 1 di Spezzano Albanese domiciliato a Stigliano, 2 Milano (di cui 1 domiciliato a Potenza e 1 domiciliato a Ripacandida)

I ricoverati aumentano ancora, sono 164. Di questi, 23 in terapia intensiva. Una persona è deceduta nell’ultimo giorno, di Lavello, mentre una bella notizia riguarda i guariti, ben 46 (18 Genzano, 1 Venosa, 2 Potenza, 13 Avigliano, 1 Banzi, 1 Baragiano, 5 Brienza, 1 Matera, Maratea, 1 Nemoli, 1 Rionero in Vulture e 1 Vaglio Basilicata.

I nuovi casi di contagio in Basilicata:

6 Accettura

1 Albano

1 Anzi

1 Atella

2 Avigliano

1 Balvano

1 Baragiano

1 Barile

2 Bella

6 Bernalda

1 Brindisi di Montagna

2 Episcopia

17 Ferrandina

1 Forenza

1 Francavilla

4 Genzano

3 Grassano

2 Grottole

2 Irsina 1 domiciliato Matera

18 Lagonegro 1 domiciliato Potenza

3 Latronico

1 Laurenzana

7 Lauria

29 Lavello

3 Maratea

3 Marsiconuovo

6 Marsicovetere 1 domiciliato San Chirico Raparo

57 Matera 1 domiciliato Bernalda

13 Melfi

1 Montalbano

1 Montemilone

4 Montescaglioso

5 Paterno

5 Policoro 1 domiciliato Scanzano

5 Pomarico

39 Potenza 1 domiciliato Gallicchio

4 Rionero

2 Ripacandida

2 Rotonda

1 Rotondella

1 San Fele

1 San Mauro Forte

3 Scanzano

1 Senise

5 Spinoso

4 Stigliano

1 Terranova

2 Tito

1 Tolve

1 Trecchina

3 Tricarico

1 Tursi

7 Venosa

5 Viggianello

Claudio Buono