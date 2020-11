Vietri di Potenza, 87enne incastra i truffatori ed allerta i Carabinieri. In due finiscono in manette

I Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato due persone, provenienti dalla Campania -dal napoletano-, di 35 e 38 anni, responsabili di tentata truffa aggravata in concorso. In particolare, nel pomeriggio di martedì scorso, sulla scia di una condotta truffaldina purtroppo ricorrente, un anziano 87enne del luogo, intorno alle 14.30, è stato contattato telefonicamente da un sedicente nipote, che lo ha avvisato dell’imminente consegna, presso la sua abitazione, da parte di un corriere, di un pacco postale, contenente un orologio, pregandolo di anticipare, quale corrispettivo, l’importo dovuto, pari a 1000 euro. Provvidenziali, a questo punto, sono risultate l’iniziativa della vittima, che ha informato il figlio di quanto stesse accadendo, e la successiva segnalazione di questi al Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, così che, nel volgere di pochi minuti, a presenziare al recapito del plico, vi fossero appunto i Carabinieri.

Difatti, nella circostanza, i militari hanno sorpreso e bloccato i due soggetti nel mentre stavano portando a compimento l’azione delittuosa. Uno di loro, nell’effettuare la consegna, alla vista degli operanti, ha cercato di dileguarsi in direzione del complice che lo attendeva in macchina, nei pressi del domicilio, evidentemente pronti a darsi successivamente alla fuga. Una volta fermati, i Carabinieri hanno verificato il contenuto di due cofanetti in loro possesso, con all’interno altrettanti orologi di scarso valore, non certo corrispondente alla somma richiesta in anticipo. Motivo per cui, al termine degli accertamenti, avendo ricostruito l’intera dinamica dei fatti, i due truffatori sono stati arrestati.

La brillante e rapidissima operazione di servizio messa a segno dai Carabinieri costituisce il frutto di un’immediata attività investigativa nella zona intrapresa dai militari, a seguito di numerose analoghe segnalazioni pervenute nella stessa mattinata presso le Stazioni di Balvano e Picerno da parte di anziani, i quali, insospettiti dalla ricezione di telefonate dal medesimo tenore, in cui venivano allo stesso modo avanzate richieste di denaro dell’ordine di 4.000 – 5.000 euro, non hanno esitato a rivolgersi alle Caserme della Benemerita presenti nelle due comunità. Iniziativa, questa, dovuta ad una massiccia campagna di informazione sul fenomeno delle truffe in danno degli anziani e fasce deboli oramai da tempo disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ed attuata dai reparti dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione che, evidentemente, ha sortito gli esiti sperati, poiché, attraverso appositi incontri, nei luoghi di aggregazione più diversi, sono stati proposti una serie di utili consigli su come poter reagire di fronte a propositi di reato, quali quello narrato, così subdoli e pervasivi.