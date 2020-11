Covid, in Basilicata 184 casi tra i lucani oltre a 16 migranti risultati positivi. Altri 3 decessi, 7 i guariti

Sono 184 i lucani che sono risultati positivi al Covid-19 nell’ultimo giorno, oltre ad altri 16 migranti ospiti in due centri di accoglienza in regione. E’ il dato ufficiale comunicato dalla task force della Regione Basilicata. 184 positivi lucani a fronte di 1.615 tamponi processati nei laboratori accreditati dalla Regione nelle ultime 24 ore. Ai positivi lucani, ne vanno aggiunti altri, che sono stati solamente diagnosticati in Basilicata, dove si sono recati per essere sottoposti al test. Come detto, oltre ai lucani, positivi 22 pugliesi diagnosticati in Basilicata, 8 domiciliati nella casa alloggio di Rionero in Vulture (6 di nazionalità indiana, 1 del Senegal e 1 della Somalia), 8 domiciliati casa alloggio San Fele (1 Pakistan, 7 Bangladesh), 1 di Cosenza, 1 di Napoli, 1 di Pianezza (Torino), 1 di Chieti domiciliato a Venosa, 1 di Roma domiciliato a San Fele e 1 di Ginosa;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 4 Albano di Lucania, 1 Avigliano, 1 Banzi, 1 Baragiano, 1 Barile, 3 Brienza, 1 Chiaromonte, 11 Episcopia, 4 Ferrandina, 1 Francavilla sul Sinni, 1 Genzano di Lucania, 1 Grassano, 1 Irsina, 1 Lagonegro, 7 Lauria, 4 Lavello, 2 Marsiconuovo, 2 Marsicovetere (di cui 1 domiciliato a Potenza), 19 Matera, 10 Melfi, 2 Miglionico, 9 Moliterno, 9 Montalbano, 3 Montescaglioso, 5 Paterno, 3 Pietragalla, 2 Pignola, 3 Policoro (di cui 1 domiciliato a Scanzano Jonico), 1 Pomarico, 9 Potenza, 1 Rapolla, 11 Rionero in Vulture, 5 Ripacandida, 6 Rivello, 1 Roccanova, 1 San Chirico Nuovo, 4 San Costantino Albanese, 1 San Fele, 6 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 1 Senise, 1 Spinoso, 5 Terranova Pollino, 3 Tricarico, 1 Vaglio (domiciliato a Potenza), 10 Venosa, 4 Vietri di Potenza (di cui tre già resi noti ieri dal Sindaco, mentre il quarto caso si tratta del primo contagio in paese del 4 novembre, che la Regione Basilicata ha registrato solo oggi);

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – I ricoverati sono 153. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 55 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 11 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 8 in terapia intensiva, 36 nelle malattie infettive e 19 in pneumologia.

I GUARITI E DECEDUTI NELLE ULTIME 24 ORE – Sono 7. 2 di Genzano di Lucania, 2 di Venosa, 1 di Potenza, 1 di Melfi e 1 di Rapolla. Si registrano purtroppo altri tre decessi. 1 di Melfi, 1 di Pisticci e 1 di San Mauro Forte.

Claudio Buono