Caritas Diocesana e Comune di Tito, stipulato un protocollo d’intesa per lavorare nell’aiuto alle persone bisognose

Sua Eccellenza Mons. Salvatore Ligorio ha stipulato un protocollo di intesa con l’amministrazione comunale di Tito, in dialogo con il suo rappresentante il Sindaco, Graziano Scavone e l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Figliulo e il parroco della chiesa di San Laviero, don Lino Moscarelli. “Un percorso che la Caritas Diocesana – ha spiegato Marina Buoncristiano, responsabile promozione umana Caritas- ha già attivato con altre realtà del territorio e che vede sempre più la cooperazione in tema di ascolto, accoglienza e azione di sussidiarietà rispetto ai bisogni, nel tentativo di invertire i processi culturali circa i servizi di assistenza e sostegno a chi è in difficoltà”. “Da soli non si va da nessuna parte – ha sottolineato Mons. Ligorio- per questo in diocesi perseguiamo una azione di dialogo e di collaborazione. Plaudo alla disponibilità degli amministratori che si dimostrano sempre aperti al confronto, nel rispetto della unicità che ci contraddistingue con l’obiettivo comune della Carità”.