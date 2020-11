Vietri di Potenza, tutti negativi i 33 tamponi effettuati nella casa di riposo. C’è attesa per altri 40 esiti

Sono tutti negativi i 33 tamponi effettuati sugli ospiti ed operatori della casa di riposo “Giovanni Paolo II” situata nel rione Castello Arioso di Vietri di Potenza. A darne notizia è stato il primo cittadino vietrese, Christian Giordano, che ha specificato. “Nella giornata di sabato si era provveduto a sottoporre a tampone tutti gli ospiti della casa di risposo di Vietri. Sono stati effettuati 33 tamponi. Abbiamo appena saputo l’esito: tutti negativi”. Mentre è attesa in paese per conoscere l’esito dei circa 40 tamponi effettuati mediante ‘drive in’ nella giornata di lunedì. “Massimo attenzione”, chiede il sindaco. Ricordiamo che gli ulteriori 40 tamponi sono stati effettuati sui contatti più stretti dei due cittadini risultati positivi al Covid-19. Una bella notizia per i tamponi negativi alla casa di riposo, a dimostrazione della grande responsabilità e rispetto delle regole di tutti gli operatori e della direzione.

Claudio Buono