Trainer in Tour, il progetto di tre ragazzi di Brienza in giro per l’Italia

“Trainer in Tour”, è il nome del progetto ideato e messo in campo da tre giovani lucani, di Brienza: Paolo Lopardo, Giuseppe Salviulo e Raffaele Lopardo. Un progetto che nasce dalla fusione tra la passione per lo sport e per il benessere di Paolo Lopardo, lo spirito di avventura di Raffaele Lopardo e la professionalità e competenza di Giuseppe Salviulo che ha saputo far prendere vita e concretizzare l’idea, strutturandola in un format audiovisivo multipiattaforma diviso in episodi e che ha come obiettivo quello di promuovere il benessere a 360 gradi. Con Trainer in Tour i tre ragazzi sono stati in giro per l’Italia, proponendo allenamenti a corpo libero all’aria aperta, sfruttando i vantaggi dei diversi paesaggi naturali e urbani che hanno visitato. “Tra le varie tappe – hanno fatto sapere i tre ragazzi a melandronews.it – ovviamente non poteva mancare la nostra magnifica Basilicata”. La tappa lucana è raccontata nella puntata che proponiamo al seguente link (cliccare qui se non si visualizza il video in basso).