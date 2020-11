AGGIORNAMENTO – In Basilicata nell’ultimo giorno 167 lucani positivi al Covid, 3 decessi e 4 guariti

167 lucani positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo aggiornamento relativamente all’emergenza sanitaria in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono stati processati 1.456 tamponi. Di questi, oltre ai 167 lucani, ce ne sono anche altri 22 (20 pugliesi, 1 bosniaco e 1 della provincia di Biella). Ma purtroppo nell’ultimo giorno si registrano altri 3 decessi. 4 i guariti. I ricoverati in ospedale sono 152: aumento in terapia intensiva, sono 19.

I nuovi casi di contagio. 5 Abriola (1 domiciliato a Potenza), 5 Avigliano (1 domiciliato ad Acerenza), 1 Baragiano, 2 Barile, 3 Bella (1 domiciliato a Potenza, 1 Brienza 1 domiciliato Catelmezzano, 7 Castelmezzano,1 Ferrandina, 1 Filiano, 1 Genzano di Lucani, 2 Grassano, 1 Irsina, 1 Lagonegro, 3 Latronico, 4 Lauria, 2 Lavello, 46 Matera, 14 Melfi, 3 Miglionico, 2 Montescaglioso, 1 Muro Lucano, 3 Paterno, 2 Pietragalla (1 domiciliato a Castelmezzano), 1 Pignola, 1 Policoro, 20 Potenza, 5 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 1 Rivello, 1 Roccanova, 2 Rotonda (1 domiciliato a Lauria), 1 Ruoti, 1 Salandra, 2 Scanzano Jonico, 7 Stigliano, 2 Terranova, 1 Trecchina, 1 Tricarico, 7 Trivigno, 1 Venosa, 1 Viggiano.

I guariti sono 4. Ad Atella, Potenza, Rionero in Vulture e Senise. 3 le persone decedute, di Potenza, Melfi e Lavello.

Claudio Buono