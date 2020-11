World Photographic Cup 2021. Il fotografo potentino Davide Francese tra i fanalisti della competizione nazionale

Una grande soddisfazione ed un orgoglio per l’intera Basilicata. Davide Francese, fotografo lucano, di Potenza, in un momento così delicato e di crisi per il settore di Wedding Photographer, si classifica tra i migliori fotografi nelle selezioni per la partecipazione del World Photographic Cup 2021, conosciuto anche come WPC. Francese ha partecipato alla WPA Italia, che rappresenta la competizione nazionale della “Coppa del Mondo” del settore, vale a dire la fotografia. I finalisti delle categorie Commerciale, Illustrazione, Arte, Digitale, Matrimonio Natura, Reportage e Ritratto, faranno parte del team tricolore, e parteciperanno al campionato del mondo della fotografia. Il concorso giunge alla sua seconda edizione ed è promosso dalle maggiori associazioni italiane, come Confartigianato Fotografi, Cna Comunicazione e Fotografi, Tau Visual, Fiof e ANFM. Si avvale del supporto internazionale di FEP e WPC. I giudici sono otto: cinque italiani, due europei e un americano. Sono stati nominati dalle associazioni che patrocinano il concorso ed hanno da poco terminato di valutare le foto secondo i criteri che rispecchiano fedelmente il regolamento del Wordl Photographic Cup, edizione 2021. Francese, che è un fotografo noto per la sua bravura e professionalità, ha raggiunto il traguardo tanto ambito da fotografi di tutta Italia. Piazzandosi tra i primi posti. Grande soddisfazione per lui, che si è detto molto “entusiasta per questa immensa gioia ed onorato di rappresentare l’Italia in un evento così importante”.

redazione