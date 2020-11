Next Generation Bas, al via domani la serie di sei appuntamenti sul blog dei GD di Basilicata. Primo ospite Maurizio Martina

La storia recente pone la nostra generazione davanti a sfide epocali, e la politica, il nostro partito, la nostra organizzazione giovanile, per dare forma e sostanza alla propria visione sul mondo nuovo, ha la necessità di ripensare i metodi della partecipazione e del confronto. Nonostante tutto sembra doversi fermare, ciò che non si arresta è la curva delle disuguaglianze che continua a crescere vertiginosamente, il divario territoriale, il costante deteriorarsi delle opportunità e dei diritti per i più giovani della nostra terra. Costretti, anche in questo periodo, ancora a scegliere tra salute e lavoro, tra salute ed istruzione. La pandemia ha svuotato i luoghi fisici del dialogo e dell’ascolto, ma ha riempito quelli virtuali e i Giovani Democratici di Basilicata hanno accettato prima di tutti questa sfida.

“Next Generation Bas” è il nostro spazio aperto e di formazione continua dove la politica è protagonista e si fonde con la passione, la militanza di tanti ragazzi che hanno deciso comunque di “restare”, anche se, in alcuni casi, hanno dovuto abbandonare fisicamente la nostra terra. E’ formazione continua, attraverso periodici incontri con i principali esponenti del mondo politico, accademico e della società civile ed è costante informazione sui temi attuali che attanagliano la nostra società e la nostra Regione, dai piccoli comuni lucani fino ad arrivare all’Europa.

E’ confronto e dialogo costante: il blog che abbiamo creato (http://nextgenbas.altervista.org), sarà un luogo in cui ognuno può fare sentire la propria voce e sentirsi protagonista, crescendo attraverso il confronto con gli altri.

L’Europa è intervenuta con “Next Generation UE”e la nostra organizzazione, impegnata in un partito dalle salde radici europeiste, non può esimersi dal reagire a quella sfida di progresso che l’Europa ci lancia, non solo in termini economici, lanciando questo spazio per costruire una Nuova Classe dirigente, consapevole e all’altezza di questo tempo complicato. Dovevamo incontrarci fisicamente per il secondo appuntamento della nostra scuola di formazione. La pandemia ci ha fermato ma non ha bloccato la nostra voglia di fare politica. La Basilicata ha bisogno anche di noi.

Sulla pagina Facebook “Giovani Democratici di Basilicata” tutti gli aggiornamenti e gli appuntamenti.