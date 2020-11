Basilicata, situazione allarmante. In un giorno 224 nuovi casi e 27 ricoverati in più. Si registrano altri 2 decessi

224 lucani positivi al virus, 2 decessi, 11 guarito e numero di ricoverato che raggiunge quota 156. Non è affatto buona la situazione in Basilicata rispetto all’ultimo aggiornamento per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Nell’ultimo giorno 1.571 tamponi processati, di cui 224 lucani positivi ed altro 40 di fuori regione. Al momento, in Basilicata gli attuali positivi al virus lucani sono 2.851.

È allarmante la situazione negli ospedali. Dai 129 ricoverati di ieri ai 156 di ieri, di cui 18 in terapia intensiva. Ben 27 ricoveri in più in un solo giorno. Ai lucani, vanno aggiunti 35 pugliesi diagnosticati in Basilicata, 1 di Benevento, 1 di Buccino, 1 di Catanzaro, 1 di Termoli e 1 di Trebisacce.

I nuovi casi di contagio in Basilicata. 5 Atella, 3 Avigliano, 2 Barile (di cui 1 domiciliato a Venosa), 1 Calvello, 4 Castelmezzano, 1 Craco, 1 Episcopia, 4 Ferrandina, 2 Forenza, 3 Genzano di Lucania, 1 Ginestra, 3 Grassano, 1 Grottole, 2 Latronico, 6 Lavello (2 domiciliati a Venosa), 2 Marsicovetere, 1 Maschito, 31 Matera, 12 Melfi, 1 Miglionico, 13 Montalbano Jonico, 4 Montemilone (2 domiciliati a Venosa), 1 Montescaglioso, 4 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla, 3 Pignola, 2 Pisticci, 7 Policoro, 20 Potenza, 2 Rapolla, 1 Venosa, 11 Rionero in Vulture (1 domicliato Barile, 1 domiciliato Rapolla). 2 Ripacandida, 1 Ruvo del Monte, 1 Sant’Arcangelo, 2 Sasso di Castalda, 1 Scanzano Jonico, 1 Spinoso, 8 Stigliano, 3 Tito, 1 Tolve, 2 Tricarico, 2 Trivigno, 46 Venosa.

I guariti sono 11. 4 di Pignola (domiciliati a Pescopagano), 2 Lauria, 1 Sant’Arcangelo, 1 Pescopagano, 1 Moliterno, 1 Marsicovetere, 1 Spinoso, 1 Potenza;

Deceduti. Purtroppo si registrano altri due decessi: 1 di Rionero in Vulture e un altro di Latronico. Salgono cosi a 66 le vittime in Basilicata dall’inizio dell’epidemia sanitaria, per e con Covid-19.

Claudio Buono