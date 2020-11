Accusata di omissione di atti di ufficio. Assolta Rosina Ricciardi, sindaco di Savoia di Lucania

Nessuna omissione di atti di ufficio. Per questo motivo, è stata assolta Rosina Ricciardi, sindaca di Savoia di Lucania, che ha subito un procedimento penale a seguito di una denuncia di un imprenditore del posto. L’assoluzione a seguito della decisione del Collegio del Tribunale di Potenza, presieduto dal giudice Federico Sergi, che ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Matteo Soave. Si tratta di una vicenda che andava avanti dal 2015, quando Ricciardi venne denunciata a seguito di alcuni lavori che il Comune aveva fatto in uno stabile, dove si trovava anche una proprietà del denunciante. Quest’ultimo aveva chiesto formalmente dei chiarimenti sui lavori, ed in particolare sulle autorizzazioni. Denunciando poi Ricciardi per omissione di atti di ufficio, perchè non aveva ricevuto una risposta. Durante il processo, però è emerso che sono stati diversi gli incontri organizzati con i responsabili degli uffici comunali, che però avrebbero fornito tutte le delucidazioni richieste. Da qui, l’assoluzione per Rosina Ricciardi.

Claudio Buono