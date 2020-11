Ruoti, arriva un assessore esterno. Nominato da Scalise l’ing. Lucio Della Sala che entra in giunta

La giunta comunale di Ruoti si impreziosisce della figura del prof. ing Lucio Della Sala, che è stato nominato dal sindaco, Anna Maria Scalise, Assessore ai Lavori Pubblici. La scelta di un Assessore esterno, ha spiegato il Sindaco, “rientra nelle strategie di squadra, certi che porterà un valore aggiunto alla nostra Amministrazione”. “La decisione è maturata nell’ambito del nostro lavoro ed è stata condivisa all’unanimità da tutto il gruppo. All’Ing. Della Sala verrà data anche la posizione organizzativa che non comporterà spese per il Comune, anzi un notevole risparmio sulla cassa comunale, in un momento di carenza di personale e ristrettezze finanziarie”, ha aggiunto Scalise.

Un curriculum professionale degno di nota. Docente di Tecnica delle Costruzioni, Costruzione di Ponti, presso l’Università degli Studi della Basilicata, Direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni nonché membro di numerose Associazioni Scientifiche quali: C.T.A. ( Collegio dei Tecnici dell’Acciaio), A.I.C.A.P. (Associazione Italiana Cemento Armato Precompresso) oltre che Responsabile delle Unità di Ricerca della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Basilicata. Il Prof. Ing. Della Sala è stato Consulente del Provveditorato alle Opere pubbliche per la Regione Basilicata e “membro esperto strutturista” del Comitato Tecnico Amministrativo e Consulente tecnico presso altri Enti Pubblici e Comuni su recupero e restauro statico delle strutture preesistenti. È stato Progettista e per interventi strutturali di somma urgenza di alcuni Comuni e di miglioramento sismico del fabbricato pubblici come la sede dell’Amministrazione provinciale di Potenza. Tra i suoi lavori rientra anche la Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di riparazione, ripristino e adeguamento antisismico del “Ponte di Montereale” nella viabilità urbana della città di Potenza.

“Auguri di buon lavoro al neo Assessore ai Lavori Pubblici, Prof. Ing. Lucio Della Sala. Un nome di spessore per un ruolo importante che saprà onorare con impegno e passione”.

