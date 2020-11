Coronavirus, situazione preoccupante in Basilicata. Nuovo focolaio in una casa di riposo: 17 positivi oltre ad altri 19 contatti

Continua a peggiorare l’emergenza sanitaria in Basilicata, particolarmente per quanto riguarda le case di riposo. Ai circa 250 nuovi positivi riscontrati oggi, che la task force ufficializzerà nel bollettino di domani, si aggiungono altri 36 casi di positività. E c’è preoccupazione, perchè riguarda una casa di risposo che ospita persone anziane. Si tratta di una struttura situata a Calvello, nel Potentino. Su 41 tra ospiti ed operatori, ben 17 sono risultati positivi. Altri 19 sono contatti diretti. Calvello si aggiunge agli altri focolai che si sono sviluppati nelle case di riposo, come Lavello, Marsicovetere, Melfi e Brienza. Una notizia preoccupante che fa salire gli attuali contagi in Basilicata ad oltre 2500 casi di positività da Covid-19. La notizia è stata appresa in serata.

Nel rispetto di chi sta soffrendo, di chi sta combattendo contro il virus, di chi ha perso la vita con e per coronavirus e delle rispettive famiglie, si chiede ai cosiddetti “negazionisti” di evitare di commentare ma di silenziare e rispettare.

Claudio Buono