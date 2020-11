AGGIORNAMENTO – Coronavirus, in Basilicata nelle ultime 24 ore altri 244 casi. I ricoverati totali sono 118

AGGIORNAMENTO DELL’8 NOVEMBRE – Sono 244 i nuovi positivi in Basilicata riscontrati tra i 1.236 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I ricoverati salgono a 118, e si registrano ancora decessi. Oltre ai lucani, in Basilicata sono stati diagnosticati altri 43 casi di persone non residenti in Basilicata.

1 Aliano, 4 Atella, 8 Avigliano (due domiciliati a Filiano), 1 Bella, 3 Bernalda, 6 Ferrandina, 4 Filiano, 2 Forenza, 4 Garaguso, 11 Genzano di Lucania. 7 Grassano. 2Grottole, 1 Latronico, 7 Lauria, 12 Lavello, 66 Matera (1 domiciliato a Pisticci), 18 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 6 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 3 Palazzo, 2 Paterno, 1 Picerno, 1 Pignola, 2 Pisticci (uno domiciliato a Matera), 1 Pomarico, 17 Potenza (uno domiciliato a Latronico, uno a Tito e uno a Tricarico), 4 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 1 Rotonda, 12 Ruoti, 1 Ruvo del Monte, 10 Sant’Arcangelo (uno domiciliato a Matera), 1 Savoia di Lucania (domiciliato a Picerno), 2 Stigliano (uno domiciliato a Matera), 3 Tito, 2 Tramutola (uno domiciliato a Sasso di Castalda), 1 Tricarico, 3 Trivigno, 6 Venosa, 1 Vietri di Potenza, 1 Viggianello. Oltre ai 244, in Basilicata sono stati diagnosticati 34 casi che riguardano pugliesi, 1 di Torino domiciliato a Banzi, 1 di Amendolara, 1 di Bologna, 1 di Milano, 1 di Calvi Risorta (Caserta), 1 di Fontanarosa (Avellino), 1 di Tortora (Cosenza), 1 di Perugia domiciliato a Matera e 1 di Trebisacce (Cosenza);