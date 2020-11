AGGIORNAMENTO – Coronavirus, in Basilicata 244 nuovi casi, 3 decessi e 32 guariti nell’ultimo giorno

Sono 244 i nuovi casi di positività al Covid-19 tra i lucani, riscontrati dai tamponi processati in Basilicata nell’ultimo giorno. In totale, i tamponi analizzati in laboratorio sono stati 1.461. Di questi, come detto, 244 riguardano i lucani ed altri 30 persone non lucane diagnosticate in regione. Aumenta il numero dei decessi, altri 3 in un solo giorno.

I nuovi casi di contagio. 2 Accettura, 3 Atella, 6 Avigliano, 3 Barile, 1 Bernalda, 6 Brienza (uno domiciliato a Latronico), 1 Cancellara, 1 Corleto Perticara, 3 Ferrandina, 3 Forenza, 5 Garaguso, 2 Genzano di Lucania, 7 Grassano, 2 Irsina, 1 Latronico, 5 Lauria, 1 Lavello domiciliato a Melfi, 1 Marsiconuovo domiciliato a Brienza, 1 Marsicovetere, 59 Matera, 35 Melfi, 7 Miglionico, 1 Moliterno, 7 Montalbano Jonico, 2 Montescaglioso, 6 Palazzo San Gervasio, 2 Pietragalla, 3 Pisticci, 1 Policoro, 5 Pomarico, 12 Potenza (due domiciliati a Brienza), 14 Rapolla, 10 Rionero in Vulture, 2 Rotonda, 1 Salandra, 3 San Fele, 1 Sant’Angelo le Fratte, 4 Sant’Arcangelo, 2 Stigliano, 3 Tricarico, 1 Tursi, 8 Venosa e 1 Viggianello. Gli altri casi di contagio riscontrati tra i tamponi processati in Basilicata riguardano 24 pugliesi, 1 Alanno (Pescara) rientrato dall’Albania, 1 di Cento domiciliato a Matera, 1 Lamezia Terme domiciliato a Matera, 1 di Porto Sant’Elpidio domiciliato a Matera, 1 Roseto Capo Spulico domiciliato a Matera e 1 di Spezzano Silano domiciliato a Viggianello.

Aumenta il numero dei ricoverati. Sono 8 in più di ieri i ricoverati, con il numero che sale a 116. Al “San Carlo” di Potenza 7 in terapia intensiva, 35 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia e 11 in medicina d’urgenza. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 25 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia e 9 in terapia intensiva.

Guariti e decessi. Ben 32 i guariti, numero per fortuna più alto rispetto ai giorni precedenti. 27 Venosa, 2 Matera, 1 Trecchina, 1 Corleto Perticara, 1 Ginestra. Ma ci sono tre decessi nell’ultimo giorno: a Potenza, Venosa e Matera.

