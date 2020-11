Il virus fa paura: in Basilicata 2 decessi, aumento di contagi (+ 111 in un giorno) e di ricoveri (101). 13 in terapia intensiva

Adesso il virus fa davvero paura. In Basilicata aumentano giorno dopo giorno i ricoverati con sintomi a causa del Covid-19, così come aumentano i contagi. Nella giornata di ieri sono stati processati 1.605 tamponi, di questi 111 positivi che riguardano i lucani e altri 10 di persone non lucane. Fa paura il dato relativo ai ricoverati, aumentati di altre dieci unità: sono ben 101, numero altissimo per una piccola regione. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 13. Di seguito, il dettagli dell’ultimo aggiornamento.

I NUOVI POSITIVI sono stati riscontrati a: 2 Atella, 1 Avigliano, 1 Banzi, 1 Ferrandina, 28 Genzano, 28 Irsina, 7 Lauria, 2 Maratea, 2 Marsiconuovo, 6 Matera, 1 Melfi, 1 Nemoli, 9 Palazzo San Gervasio, 1 Pignola, 1 Pisticci, 9 Potenza (di cui 1 domiciliato a Genzano di Lucania), 3 San Fele, 5 Sant’Arcangelo, 1 Spinoso e 2 Tricarico.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Al “Madonna delle Grazie” di Matera 30 ricoveri nelle malattie infettiva, 6 in pneumologia e 5 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 23 nelle malattie infettive, 19 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 8 in terapia intensiva.

I GUARITI NELLE LTIME 24 ORE SONO 9 – 2 a Castelluccio Superiore, 2 a Brienza, 2 a Marsicovetere (di cui 1 domiciliato a Marsiconuovo), 1 Melfi, 1 Marisonuovo e 1 Viggianello)

I DECESSI – Due nell’ultimo giorno, si tratta di due persone Pietrapertosa (domiciliato a Matera) e di Marsicovetere.

Gli altri dieci casi di contagio riguardano 7 pugliesi, 1 calabrese di Tortora e due campani, di Eboli e Salerno.

Claudio Buono