Copertura banda ultralarga, la Basilicata è la seconda regione d’Italia in fase più avanzata

«La Basilicata è la seconda regione d’Italia in fase più avanzata (dopo l’Umbria) per l’attuazione del Piano Bul finalizzato alla copertura di aree sprovviste di collegamenti a banda ultralarga»: lo ha detto ieri, a Matera, il direttore relazioni esterne di Open Fiber, Andrea Falessi, partecipando ad un convegno promosso da Unioncamere. «Il progetto, finanziato con fondi nazionali ed europei è coordinato da Infratel (ministero dello Sviluppo Economico) eRegione e vede Open Fiber agire in qualità di concessionario. Complessivamente sono interessate 224.633 unità immobiliari. Nello specifico su 103 comuni inseriti nel piano, i lavori sono stati avviati in 85 località (86% circa). Di questi, in 36 comuni i lavori sono già terminati. A breve, espletate le ultime Conferenze dei servizi da parte della Regione, i cantieri partiranno anche negli ultimi 18 comuni. Nelle città lucane Open Fiber sta invece realizzando una rete integralmente in fibra ottica con fondi propri: a Potenza l’avanzamento lavori è al 90%, a Matera è concluso». (Fonte: Il Quotidiano del Sud)