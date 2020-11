LA SITUAZIONE IN BASILICATA – Coronavirus, in 14 Comuni lucani nessuna traccia del virus. I contagiati lucani sono oltre 1.400

Corre il virus in Basilicata e i contagi aumentano sempre di più. Ad oggi i lucani positivi al virus sono 1.328. Parliamo solo di lucani residenti. Perché ai 1.328 vanno aggiunti anche altri positivi, vale a dire 65 persone non lucane ma che si trovano al momento domiciliate qui oppure in isolamento a causa della positività riscontrata. Non solo, vanno aggiunti almeno altri 52 casi di positività riscontrati ad Irsina: probabilmente la task force regionale lo farà oggi. Con questi dati, gli attuali positivi in Basilicata salgono a circa 1.440.

I RICOVERATIE E I GUARITI – Sono 90 i pazienti con sintomi in Ospedale, numero salito di 9 unità ieri rispetto a venerdì. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 29 nelle malattie infettive, 5 in terapia intensiva e 4 in pnuemologia. Al “San Carlo” di Potenza 21 nelle malattie infettive, 10 in medicina d’urgenza, 19 in pneumologia e 2 in terapia intensiva. Tutti gli altri positivi sono in isolamento domiciliare e al Don Uva di Potenza. Per quanto riguarda i guariti, sono 625 guariti in Basilicata dall’inizio dell’emergenza;

I DECESSI SONO 49 – Agli attuali, positivi vanno aggiunti nel complesso 49 persone risultate positive al Covid-19 e decedute. I decessi paese per paese: 2 Spinoso, 9 Potenza, 4 Paterno, 4 Moliterno, 3 Villa D’Agri/Marsicovetere, 1 Irsina, 2 Rapolla; 2 Montemurro, 2 Pisticci; 2 Matera; 1 San Costantino Albanese, 2 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 2 Grumento, 2 Tramutola; 2 Marsico Nuovo; 1 Viggiano; 1 San Chirico Raparo; 1 Sarconi, 2 Roccanova, 1 Garaguso). Si tratta di persone decedute con e per coronavirus. Vale a dire pazienti che soffrivano anche di altre patologie ma anche pazienti che non avevano alcun problema di salute e non soffrivano di alcuna patologia;

14 I COMUNI “MIRACOLATI” – Nessuna traccia del virus nei Comuni lucani di Armento, Atella, Brindisi Montagna, Carbone, Cirigliano, Cersosimo, Craco, Fardella, Guardia Perticara, Nemoli, Rapone, Ruvo del Monte, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza. Non vogliamo tirare i piedi per portare il virus, sia chiaro. Ma vista l’evolversi della situazione, il virus potrebbe raggiungere a breve ogni luogo. Per quanto riguarda Atella e Cersosimo, era stata data notizia di una positività, poi smentita da un secondo tampone. Mentre, gli altri comuni dove sono stati registrati casi che non riguardano residenti sono: Castelluccio Superiore (dove lo scorso settembre è risultato però positivo un dipendente comunale che però è residente in provincia di Cosenza), Balvano (positivo un uomo che si trovava sul territorio balvanese dov’è originario, ma residente nel salernitano), Colobraro (positivo solo un cittadino extracomunitario domiciliato in paese, il 22 luglio), e Missanello (positiva una persona di nazionalità nigeriana domiciliata in paese);

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 103.999 tamponi, di cui 101.452 risultati negativi.

Claudio Buono