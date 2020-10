Fermata per gli operai della FCA sulla Tito-Brienza. Arriva il nulla osta della Provincia e il Comune di Satriano si fa carico delle spese

Lo scorso 16 ottobre questo blog si è preso carico di denunciare la pericolosità di una fermata di autobus (pericolosissima per gli operai diretti alla FCA di Melfi, qui l’articolo denuncia). Praticamente, per anni, gli operai di alcuni paesi (Savoia di Lucania, Satriano di Lucania, Sant’Angelo Le Fratte e Brienza) sono costretti ad attraversare la strada lungo la Tito-Brienza (all’altezza dei semafori di Satriano di Lucania) per salire sul bus, che in questi anni si è fermato in una piazzola di sosta. Gli operai, che fino ad oggi hanno corso pericoli gravissimi nell’attraversare la strada, hanno segnalato che il 29 ottobre il Cotrab (Consorzio Trasporti Aziende Basilicata) ha disposto la soppressione della fermata dopo l’articolo di denuncia su questo blog, riportando testualmente anche il nome di chi vi scrive quale “segnalatore”.

Per fortuna, la situazione sembra in via di risoluzione, e questo grazie anche e particolarmente al Comune di Satriano di Lucania e del sindaco, Umberto Vita. Infatti, a Satriano, nei pressi dell’area oggetto di questa problematica, sono in corso alcuni lavori che, tra l’altro, vedranno alla luce un terminal bus. Visto il problema che investe gli operai pendolari, il Sindaco ha immediatamente richiesto alla Provincia l’autorizzazione ad istituire una fermata in sicurezza nell’area PIP. Questo l’annuncio del sindaco Vita a melandronews.it: “Abbiamo avuto il nulla osta dalla Provincia di Potenza per la fermata nell’area PIP, poco distante dai semafori a Satriano di Lucania, proprio all’uscita della Tito-Brienza. Mercoledì verranno effettuati i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, per permettere ai mezzi di potersi spostare nell’area adibita a sosta e in totale sicurezza per tutti”. I lavori, è giusto precisarlo, saranno a carico del Comune di Satriano di Lucania, che ha voluto immediatamente intervenire e risolvere il problema.

Qualche giorno di disagio per gli operai, che dovranno raggiungere la fermata di Tito Scalo per salire a bordo del bus. Poi potranno farlo in totale sicurezza.

Felici di aver smosso qualcosa al fine di risolvere questa problematica che è davvero seria in materia di sicurezza.

Claudio Buono