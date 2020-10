Problemi al riscaldamento nella Scuola a Sant’Angelo Le Fratte. Il sindaco alla minoranza: “Allarmismo inutile, già tutto sistemato”

“Solo allarmismo inutile, questa amministrazione si è immediatamente attivata ed ha già risolto il problema”. Risponde così il sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Michele Laurino, al gruppo di minoranza “Costruisci il tuo futuro”. Gruppo che era intervenuto con un comunicato stampa (disponibile qui) per lamentare e denunciare problemi all’impianto di riscaldamento nella struttura situata all’interno del polifunzionale di via Marconi e via Galasso, che ospita provvisoriamente i piccoli alunni. La risposta del sindaco è stata immediata. “Si era rotta una scheda della caldaia, si era bruciata. Il tempo di ordinarla, è arrivata ieri (mercoledì, ndr) con il corriere espresso. Sempre nella giornata di mercoledì, in serata, l’idraulico l’ha installata e già è funzionante”. Stando a quanto riferito dal Sindaco Laurino, l’impianto è regolarmente funzionante già da ieri mattina, e solo per qualche giorno avrebbe manifestato problemi, proprio per la rottura di questa scheda. “Quindi – riferisce a melandronews.it Laurino – non capisco gli allarmismi creati dalla minoranza rispetto ad un lavoro eccellente di una amministrazione efficiente. Inoltre, i genitori sanno bene com’è la storia e sono informati. Sono allarmismi inutili”.

Ricordiamo che gli alunni sono in questa struttura dall’1 ottobre, visto che la struttura principale è oggetto di lavori di adeguamento sismico.

Claudio Buono