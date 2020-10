Coronavirus, in Basilicata 94 nuovi casi di contagio. Un decesso e 15 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 94 i lucani risultati positivi al Covid-19, su un totale di 1.826 tamponi processati, numero record in regione in una sola giornata. Ai 94 lucani, vanno aggiunti altri di fuori regione risultati positivi: 32 pugliesi, 1 di Galluccio (Caserta), 1 di Mercogliano (Avellino, domiciliato a Ferrandina), 1 Montesano sulla Marcellana, 1 Rocca Imperiale (Cosenza) e 1 Siracusa. Oltre ai nuovi positivi, nelle ultime 24 ore si registrano 15 guariti ed un decesso, una persona di Roccanova.

I NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE – 14 Potenza, 18 Matera, 1 Albano di Lucania, 1 Avigliano, 1 Baragiano, 2 Calvera, 1 Castronuovo Sant’Andrea, 5 Ferrandina, 1 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 6 Lauria, 8 Lavello, 1 Marsiconuovo, 2 Moliterno, 1 Melfi, 1 Missanello (di nazionalità nigeriana), 1 Oppido Lucano, 1 Pignola (di nazionalità indiana), 2 Pisticci, 1 Policoro, 2 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 3 Roccanova, 1 Rotonda (di nazionalità argentina), 1 Sant’Angelo Le Fratte, 3 Scanzano Jonico, 2 Tito, 1 Tolve, 1 Trecchina, 1 Tricarico, 3 Venosa, 2 Viggiano.

I RICOVERATI IN OSPEDALE – La nota positiva riguarda i ricoveri, che rispetto ai giorni precedenti non aumentano. Come ieri, sono 81 le persone ricoverate. Di queste, al “Madonna delle Grazie” di Matera 24 nelle malattie infettiva, 4 in pneumologia e 5 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 18 in pneumologia, 20 nelle malattie infettive, 8 in medicina d’urgenza e 2 in Terapia Intensiva.

GUARITI NELLE ULTIME 24 ORE – I 15 guariti a Potenza (1), Brienza (5), Sant’Arcangelo (3), 1 a Matera, Montescaglioso, Paterno, Moliterno, Marsiconuovo e Castelsaraceno.

Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati effettuati e processati 102.296 tamponi, di cui 99.915 negativi. Sono poco più di 1.200 gli attuali positivi in regione.

Claudio Buono