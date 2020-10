52enne lucana arrestata due volte in due giorni per furto aggravato

Una donna 52enne, arrestata due giorni fa per furto aggravato, è stata arrestata una seconda volta dalla Polizia di Stato a Matera per lo stesso reato. Ieri, dopo essere evasa dai domiciliari a cui era sottoposta, è tornata a commettere una serie di furti ai danni di diversi negozi e con la stessa modalità: entra, preleva la merce e con insospettabile abilità riesce ad eludere i controlli e andare via senza pagare. Una Volante è subito intervenuta nei pressi di un supermercato sito in una via centrale di Matera, rintracciando e bloccando nei paraggi dell’esercizio commerciale l’autrice del furto e identificandola per la stessa persona arrestata il giorno prima per altri furti. Ulteriori controlli hanno permesso di appurare che a distanza di poco tempo, sempre nel pomeriggio di ieri, aveva portato a segno in breve successione altri 4 furti in vie limitrofe a quella del supermercato. L’intera refurtiva, del valore complessivo di 550 euro, tra cui anche un pesante tappeto di circa 20 metri, è stata restituita ai legittimi proprietari dei negozi presi di mira dalla donna.