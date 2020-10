Reddito di Cittadinanza, in Basilicata ne usufruiscono quasi 4mila nuclei familiari. Oltre 20mila le domande presentate

In Basilicata, fino a settembre, per il reddito di cittadinanza sono state accolte 13.728 domande, 2.034 quelle decadute, 885 in lavorazione, 5.434 domande respinte, per un totale di 20.047 istanze presentate. I dati sono stati resi noti dalla Cisl, in un comunicato. I nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza sono 10.483, per un totale di 22.962 persone coinvolte e un importo medio mensile di 495,03 euro. In provincia di Matera i nuclei familiari sono 3.906 nuclei (8.717 persone ed un importo medio mensile di 484,80 euro), mentre a Potenza si registrano 6.577 nuclei familiari (14.245 persone ed un importo medio mensile di 500,95 euro).

Per quanto riguarda invece la «pensione di cittadinanza» in Basilicata si registrano 1.211 nuclei e 1.369 persone coinvolte con un importo medio mensile di 225,54 euro. La ripartizione provinciale vede Matera con 443 nuclei e 485 persone ed un importo medio mensile di 206,85 euro, mentre Potenza ha 768 nuclei e 884 persone e un importo medi mensile di 236,22. Per il segretario generale aggiunto della Cisl Basilicata, Gennarino Macchia, «con la misura del reddito minimo di inserimento che a fine anno si avvia a conclusione ed uno scenario che i numeri descrivono in maniera drammatica, è necessario che la Regione si faccia promotrice di un’azione di monitoraggio e di programmazione delle iniziative da mettere in campo. Sicuramente a livello nazionale è necessario fare un ‘tagliandò al reddito di cittadinanza e superare l’equivoco tra misura di contrasto alla povertà e politica attiva del lavoro».

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno