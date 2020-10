In Basilicata un corso di formazione per guide ambientali. Avviso pubblico del Parco del Vulture

Entro il 19 novembre la presentazione delle domande per partecipare alla selezione. L’assessore regionale Gianni Rosa: “Con questo avviso pubblico si aggiunge un altro tassello al concreto avvio delle attività di valorizzazione del Parco”

Sul sito web della Regione Basilicata, all’indirizzo (disponibile cliccando qui) è stato pubblicato un bando per la partecipazione al “Corso di formazione per guida del parco regionale del vulture e guida ambientale escursionistica”, promosso dal Parco del Vulture e rivolto a 30 partecipanti che saranno individuati attraverso una selezione sulla base dei titoli e dell’interesse motivazionale. Possono partecipare alla selezione le persone residenti in Basilicata, in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore. Le domande, in carta semplice, corredate dalla copia di un documento di identità valido e dal curriculum, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Parco presso la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia – Viale Verrastro 5 – 85100 POTENZA (dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00 -martedì e giovedì ore 14.30/17.00) o tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC commissario@pec.parcoregionalevulture.it entro le ore 12,00 del 19 novembre 2020.

“Con questo avviso pubblico – afferma l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Rosa – si aggiunge un altro tassello al concreto avvio delle attività di valorizzazione del Parco del Vulture. La tutela delle aree protette passa anche dalla fruizione consapevole e dalla conoscenza del territorio, attività che vede nelle guide turistiche ambientali un punto di riferimento essenziale. Si conferma così la scelta del governo regionale di puntare sulla valorizzazione a fini turistici dell’immenso patrimonio di parchi, riserve naturali, zone di pregio e siti di interesse ambientale che rende la Basilicata un ambiente unico nel suo genere”. “Attraverso la selezione che stiamo avviando – gli fa eco il Commissario del Parco del Vulture, Francesco Ricciardi – saremo in grado molto presto di formare figure professionali importantissime per la valorizzazione del territorio del Vulture. Attraverso la loro attività per la tutela del territorio e la valorizzazione turistica delle diverse aree del Parco, è possibile generare anche un indotto di posti di lavoro legati all’economia locale e allo sviluppo sostenibile”.