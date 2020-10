Coronavirus in Basilicata, 8 lucani positivi su 134 tamponi. Ma preoccupano i ricoveri: +14 nel week-end e salgono a 72

Sono 134 i tamponi processati nella giornata di ieri, domenica, in Basilicata, relativamente all’emergenza sanitaria dovuta ai contagi da Covid-19. Come capita spesso, di domenica sono molto pochi i tamponi processati. Dei 134, i lucani positivi al virus sono 8, oltre a 4 pugliesi che hanno solamente fatto il tampone in Basilicata. Gli 8 nuovi positivi al Covid-19 sono a Maratea (4), e 1 a testa nei Comuni di Genzano di Lucania, Episcopia, Melfi e Rionero in Vulture.

AUMENTANO I RICOVERATI, + 14 – La brutta notizia è che aumentano in modo esponenziale i ricoverati in ospedale. Dai 58 dell’altro giorni ai 72 di oggi. Questa la situazione al “San Carlo” di Potenza: 20 in Pneumologia, 22 Malattie Infettive, 2 Terapia Intensiva, 3 in Medicina d’Urgenza. Al “Madonna delle Grazie” di Matera: 4 in Terapia Intensiva, 18 Malattie Infettive, 3 in Pneumologia.

I GUARITI – Ben 12 nell’ultimo giorno, dato abbastanza alto: 7 a Pescopagano, 4 a Potenza e 1 a Brienza.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati processati 96.556 tamponi, di questi 94.668 negativi.

Claudio Buono