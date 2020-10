IoMiAttivo, oggi l’iniziativa di Amnesty International anche a Potenza grazie al gruppo “Italia 308”

Oggi 25 ottobre, il gruppo Italia 308 (Potenza) di Amnesty International Italia partecipa all’iniziativa nazionale #IoMiAttivo, la settimana dedicata all’attivismo per i diritti umani, in programma dal 25 al 31 ottobre in oltre 100 città italiane. L’evento del gruppo di Potenza #IoMiAttivo in difesa dei diritti umani, si terrà in modalità telematica alle ore 18:30 sulla piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/vqx-cdef-wjr), in seguito all’ultimo DPCM del 18 ottobre scorso. Per mezzo di tale incontro, intendiamo presentare alla cittadinanza l’operato di Amnesty International, nonché le iniziative portate avanti dal nostro gruppo e sul nostro territorio. Tale meeting rappresenta un’occasione per scoprire nuovi modi di attivarsi in maniera concreta per la promozione e la difesa dei diritti umani e in particolar modo all’interno della nostra città e della nostra regione. «È fondamentale, al giorno d’oggi, unire quante più forze possibili per organizzare una forma di lotta comune nonostante la pandemia che stiamo vivendo. Attivarsi in difesa dei diritti umani significa non abbassare mai l’attenzione su ciò che accade nel mondo e attorno a noi, significa mobilitarsi per chi, purtroppo, vive una spiacevole condizione di invisibilità. Siamo pronti a sfidare l’abuso di potere di governi o aziende, a difendere l’ambiente, a tutelare le minoranze, a opporci alle discriminazioni contro donne e persone LGBTQI+ e a denunciare condizioni di lavoro illegali. Vogliamo costruire un mondo più giusto e in cui nessuno venga lasciato indietro all’insegna della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani». – Morgana Bruno responsabile Amnesty International, gruppo di Potenza.

L’elenco completo degli eventi è consultabile sul sito internet di Amnesty International Italia. Amnesty International conta oggi oltre 7 milioni di soci e sostenitori nel mondo di cui circa 80000 in Italia. Nella sua storia l’organizzazione ha svolto campagne per liberare i prigionieri di coscienza, abolire la pena di morte, porre fine alla tortura e alla violenza contro le donne, contrastare impunità e discriminazione, garantire il diritto all’alloggio, alla salute e all’istruzione, riaffermare i diritti umani di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Dal 1961 a oggi, Amnesty International ha contribuito a salvare una media di tre vite al giorno.