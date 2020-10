In Basilicata 77 nuovi casi di positiva tra i lucani, 9 i guariti

Sono 77 i nuovi casi di positività da COVID-19 in Basilicata. Nella giornata di ieri sono stati processati 1.181 tamponi. Oltre ai 76 positivi lucani, altri 4 sono pugliesi che hanno solo fatto il tempone in Basilicata.

I nuovi casi di positività: 1 di Caprino Veronese domiciliato a Palazzo San Gervasio, 15 di Potenza, 3 Avigliano, 1 Baragiano, 1 Episcopia, 2 Ferrandina, 7 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 1 Irsina, 1 Latronico, 5 Lauria, 1 Lavello, 2 Maratea, 6 Matera, 2 Melfi, 1 Nova Siri, 3 Oppido Lucano, 2 Palazzo San Gervasio, 3 Pietragalla, 1 Pignola, 1 Rivello, 3 Ruoti, 1 Sant’Arcangelo, 1 Senise, 3 Stigliano, 1 Tito, 1 Tramutola, 1 Venosa, 3 Viggianello, 3 Viggiano (di cui 1 domiciliato a Marsicovetere).

Restano 58 i ricoverati nei due ospedali. A Potenza in 22 sono ricoverati nelle malattie infettive, 2 in medicina d’urgenza e 1 in terapia intensiva, oltre a 20 in pneumologia. A Matera 9 nelle malattie infettive e 4 in terapia intensiva.

I guariti sono 9: 4 a Brienza, 2 a Melfi, 1 Siena domiciliato Corleto Perticara, 1 Forenza domiciliato a Rionero in Vulture, 1 a Potenza e 1 a Pignola domiciliato a Potenza.

Claudio Buono