Coronavirus, aggiornamento del 24 ottobre. 50 nuovi casi di positività tra i lucani, 2 decessi

Sono 50 i nuovi casi di positività che riguardano i lucani, a fronte dei 1.214 tamponi processati ieri. Di questi, 69 positivi, di cui 17 pugliesi (che hanno solo fatto tampone in Basilicata) e due campani. I ricoverati sono 58. Nei reparti di malattie infettive, 9 a Matera e 22 a Potenza, 22 in pneumologia a Potenza e sempre nel capoluogo lucano 2 in medicina d’urgenza. 5 nei reparti di terapia intensiva: 4 a Matera e 1 a Potenza.

I nuovi casi riguardano: 10 a Potenza, 10 a Matera, 2 a Ferrandina, 2 a Lagonegro, 1 a San Fele, 2 a Marsicovetere, 6 a Genzano di Lucania, 1 Palazzo San Gervasio, 3 Lavello, 1 Atella, 1 Grassano, 1 Ripacandida, 1 Brienza, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Maratea, 1 Rapolla, 1 Filiano, 1 Rotonda, 1 Melfi, 1 Cancellara, 1 Venosa. Inoltre, ci sono anche due positivi campani che si trovano in Basilicata: 1 di Montesano sulla Marcellana e 1 di Giugliano nel napoletano.

9 i guariti nelle ultime 24 ore: 2 Pescopagano, 1 Rionero in Vulture, 1 San Severino Lucano, 1 Sasso di Castalda, 1 Lagonegro, 1 Tramutola, 1 Lauria, 1 Moliterno. I deceduti sono due, di Paterno e Moliterno. Inoltre, ci sono anche due positivi campani che si trovano in Basilicata: 1 di Montesano sulla Marcellana e 1 di Giugliano nel napoletano.

