Coronavirus, altri due decessi in Basilicata. Non ce l’hanno fatta due ospiti della casa di riposo di Brienza

Ore 23:28 – Altri due decessi in Basilicata legati al coronavirus. Si tratta di due persone anziane ricoverate in strutture sanitarie a Potenza, provenienti dalla casa di riposo di Brienza dove è scoppiato un focolaio. Non è stato reso noto di quale paese sono originarie le persone decedute. Salgono a 41 le vittime in Basilicata dall’inizio dell’emergenza.

Sempre a Brienza, si registrano ulteriori 14 casi di positività, di cui 12 nella casa di riposo.

Sia la triste notizia dei decessi che dei nuovi positivi, verrà resa nota dalla task Force della Regione Basilicata nelle prossime ore.

A Brienza il numero degli attualmente positivi è di 41 di cui 7 ricoverati presso il Don Uva di Potenza, 3 presso l’ospedale San Carlo.

Claudio Buono