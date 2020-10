Emergenza coronavirus, nel Potentino il Prefetto dispone l’intensificazione dei controlli. In campo anche i militari

Si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare le misure anti-Covid-19

Presieduto dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, si è riunito a Potenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per intensificare i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ossequio a quanto disposto dai DPCM del 13 e del 18 ottobre. Alla riunione hanno partecipato il Presidente della Provincia, il sindaco di Potenza, il Questore ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In apertura, il Prefetto Vardè, ha sottolineato che in vista della seconda ondata di contagi da Covid-19 il Governo nazionale ha emanato misure stringenti finalizzate ad arginare la diffusione del virus, mediante l’utilizzo costante della mascherina, il divieto di assembramento, l’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, l’igiene costante e accurata delle mani.

Il Prefetto sul punto, in accordo con i presenti, ha sottolineato che i controlli sulle diverse attività commerciali saranno rigorosi e che il mancato rispetto delle norme sarà sanzionato secondo le disposizioni legislative.

Il Prefetto Vardè ha precisato che l’opzione del governo di non rinnovare il “lockdown” richiede un comportamento massimamente responsabile di tutti i cittadini, nella consapevolezza della necessità di adeguare lo stile di vita di ognuno alle esigenze poste dalle norme in questione, peraltro, come detto, munite di sanzione, ai fini di arginare la nuova ondata di contagi che si registra anche nella nostra provincia. Al riguardo è stata disposta una nuova mirata pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze Territoriali di Polizia con l’impiego dei reparti speciali e dei militari dell’operazione “Strade Sicure”, finalizzata a rendere effettive le misure di contrasto previste.