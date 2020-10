Sfonda il guardrail e invade la corsia opposta. Brutto incidente per una giovane sul raccordo Sicignano-Potenza

Un brutto incidente si è verificato in nottata sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, in direzione Potenza al km 2 ma in territorio campano. Una Nissan Micra, con a bordo una ragazza di 25 anni, si è schiantata contro la barriera di protezione. L’ha sfondata ed ha invaso la corsia opposta in direzione Salerno, concludendo la sua marcia contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, che hanno estratto la giovane dalla Micra. La ragazza non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno trasferito la giovane al “San Carlo” di Potenza. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità. L’intervento si è concluso alle ore 05.40 circa. Sul posto anche Carabinieri, 118 ed Anas.

Redazione