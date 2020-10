Positivi al virus altri 52 lucani. Nell’ultimo giorno 5 guariti, un decesso

Sono 52 i lucani risultati positivi al Covid-19 nell’ultimo giorno. Nella giornata di ieri sono stati processati 933 tamponi.

17 nuovi casi a Potenza, 8 Avigliano, 1 Melfi, 1 Venosa, 1 Rionero in Vulture, 1 Pietragalla, 2 Matera, 1 Ruoti, 1 Pignola, 1 tunisino domiciliato a Lavello, 2 a Barile, 1 a Lagonegro, 1 a Tolve, 2 a Viggianello di nazionalità Ucraina, 1 Rotonda, 1 Roccanova, 1 Noepoli, 3 Miglionico, 2 Calciano, 1 Irsina, 3 lucani residenti fuori regione che si trovano in diversi paesi della Basilicata. Tra i tamponi processati, positivi anche sei residenti in Puglia.

Aumenta il numero dei ricoverati, che sono 43. Di questi, 5 nel reparto di malattie infettive a Matera, 17 nel reparto di malattie infettive Potenza, 17 in Pneumologia a Potenza, dove ci sono anche un paziente in medicina d’urgenza, 1 ostetricia e 2 pediatria.

Cinque le persone guarite nell’ultimo giorno ed una persona deceduta, una 84enne di Moliterno.

Claudio Buono