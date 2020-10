“Nave Call 2020”, oggi pomeriggio al Santa Cecilia di Tito la presentazione del progetto di residenza

Sarà presentato oggi pomeriggio, 18 ottobre alle ore 18.30, il progetto di residenza “Nave Call 2020” e a seguire alle 19.30 la performance collettiva “Negli occhi il suono del vento, nel cuore il profumo del sole” a cura di Fabio Mangolini presso il Cecilia – Centro per la creatività di Tito. In occasione della restituzione pubblica verrà condiviso con il pubblico presente il racconto di “Nave Call 2020”, una chiamata internazionale di residenza multidisciplinare a bordo della Nave degli Incanti, attualmente installata nel piazzale esterno del Cecilia, che la compagnia Gommalacca Teatro, diretta da Mimmo Conte e Carlotta Vitale, ha lanciato dal 25 luglio al 13 settembre di quest’anno. Il 18 ottobre la Nave verrà attraversata da una storia realmente accaduta: il 21 gennaio 1961, il gruppo Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) sequestrò il transatlantico portoghese della Compagnia “Santa Maria” che faceva rotta tra Caracas e Lisbona. Sul transatlantico viaggiavano quasi 1000 passeggeri. Il gruppo dei sequestratori voleva portare l’attenzione del mondo intero sulle dittature di Antonio de Oliveira Salazar e Francisco Franco. Il sequestro durò tredici giorni durante i quali il transatlantico fece perdere le proprie tracce e vagò tra le coste, durante il suo periplo la nave fu ribattezzata Santa Liberdade.

Fabio Mangolini -è partito da questa storia- per confrontarsi con 26 cittadini tra Potenza e Tito e “per investigare quale sia lo spazio contemporaneo che diamo alle utopie, siano esse pura testimonianza o semi per la generazione di nuove modalità di costruzione del reale. In questo senso ho messo a disposizione i materiali raccolti su questa storia in anni di ricerche semplicemente raccontandoli, quindi attraverso una mediazione diretta, per poi sviluppare percorsi di ricerca e di drammaturgia collettiva”. Nell’approfondimento del tema è stato esplorato anche il caso della Repubblica dei Piani Sottani, di cui il lucano Michele Mulieri si autoproclamò Capo nei possedimenti tra Grassano e Tricarico. Per partecipare alla presentazione e in seguito prendere parte alla performance è necessario prenotare inviando un messaggio con il proprio nominativo al numero 393.3054088.