Basilicata, i contagi aumentano. Nell’ultimo giorno 58 i lucani risultati positivi al virus

58 positivi tra i lucani. E’ questo il dato davvero alto e preoccupante in Basilicata, relativamente all’emergenza sanitaria. Nella giornata di ieri sono stati processati in regione 1.123 tamponi, di questi 90 sono risultati positivi (di cui 31 residenti in Puglia ed una persona sarda). A Potenza sono ben 18 i nuovi casi. Gli altri casi a Roccanova (3), Tito (3), Corleto Perticara (2), Avigliano (8), Pignola (3), Matera (2), 2 di Pignola domiciliati a Pescopagano. 1 caso per ogni seguente Comune: Abriola, Baragiano, Picerno, Noepoli, Calciano, persona di altamura domiciliata a Matera, Tramutola, Lauria, Tricarico, Filiano, Ruoti, Albano di Lucania, Accettura, Sant’Arcengelo, Stigliano, Irsina e Barile. Oltre ad una persona di Olbia che si trova in Basilicata. I guariti delle ultime 24 ore sono 2.

Inoltre, tra i 1.123 tamponi processati ieri, ci sono anche 31 casi di positività che riguardano pugliesi residenti in Puglia che hanno solo fatto il tampone in Basilicata. Aumentano anche i ricoverati: sono 40. Di questi, 16 nel reparto di malattie infettive a Potenza, sempre a Potenza 15 in pneumologia e 1 in medicina di urgenza, 1 in ostetricia e 2 in pediatria. A Matera 5 nel reparto di malattie infettive. Gli altri sono nei reparti di pneumologia

Claudio Buono