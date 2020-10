Baragiano, positiva al coronavirus operatrice scolastica. Scuola Media chiusa fino a martedì

Una operatrice scolastica è risultata positiva al coronavirus a Baragiano. E per questo motivo, la scuola resterà chiusa almeno fino a martedì 20 ottobre. Ad assumere la decisione è stato il sindaco Antonio Colucci, che nelle prossime ore firmerà l’ordinanza di chiusura, in modo tale da procedere alla sanificazione dei locali ma anche per dare moto alle autorità sanitarie di risalire alla catena dei contagi, e sottoporre i contatti più stretti ai tamponi. L’operatrice scolastica lavora presso la Scuola Media, interessata dalla chiusura. Un altro caso positivo in paese, il primo, era stato riscontrato l’altro giorno.

