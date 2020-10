A Balvano il primo caso di contagio da Covid-19

Si registra il primo caso di contagio da Covid-19 a Balvano. Positivo al virus è un uomo di 83 anni. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza per motivi di natura cardiaca e per alcuni controlli. A seguito dell’effettuazione del tampone, obbligatorio per chi viene ricoverato, è risultato positivo ed è rimasto ricoverato al nosocomio del capoluogo lucano. L’uomo non vive abitualmente a Balvano. Da qualche tempo era tornato a Balvano. Sono in corso i controlli su eventuali contatti dell’uomo e le autorità sanitarie stanno ricostruendo l’eventuale catena dei contatti. La conferma è arrivata dal sindaco, Costantino Di Carlo, che ha invitato tutti a “continuare a rispettare le misure”.

Claudio Buono