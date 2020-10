Tito, si registra un nuovo contagio da Covid-19. Dal bollettino odierno potrebbero arrivare numerose positività in regione

Si registra un nuovo caso di positività da Covid-19 a Tito. A confermare la notizia è il sindaco, Graziano Scavone. Il primo cittadino ha fatto sapere che già da “diverse ore già attivato il protocollo sanitario curato dall’ Asp e su diretta iniziativa degli interessati sono stati già eseguiti alcuni tamponi, con esito negativo, alla rete dei contatti più stretta alla persona risultata positiva”. Inoltre, come da protocollo, “il personale dell’Asp provvederà ad eseguire i tamponi alla catena dei contatti segnalati per verificare se c’è un’estensione del contagio”. Scavone, inoltre, ha fatto sapere che da diverse ore è “in collegamento continuo con le strutture ed i responsabili dell’Asp per accelerare il più possibile l’esecuzione dei tamponi e concordare le misure da adottare precauzionalmente per circoscrivere un’eventuale diffusione del contagio”. Le raccomandazioni ai cittadini sono sempre le stesse, importanti: massima collaborazione, evitare di creare allarmismi, di rispettare il distanziamento, i divieti di assembramento e l’uso della mascherina. Dal sindaco Scavone gli “auguri di pronta guarigione alla persona interessata”.

Per quanto riguarda invece l’aggiornamento odierno sul numero dei contagi, potrebbe arrivare più tardi un numero alto dal bollettino della task force regionale. Infatti, nel numero odierno potrebbero essere inglobati i nuovi casi -già spuntati ieri- legati ai contagi nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Carlo di Potenza, diversi casi a Tricarico, il caso di Tito ed altri casi di cui si è venuto a conoscenza nella tarda serata di ieri ed in nottata in altri centri della regione.

Claudio Buono