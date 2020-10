Potenza, associazione finalizzata allo spaccio di droga: arrestate 4 persone. Dovranno scontare dai 3 ai 10 anni di reclusione

Personale della Polizia di Stato della Questura di Potenza – Sezione Antidroga della Squadra Mobile, ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello del Tribunale di Potenza, nei confronti di quattro persone indagate e condannate per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di R.F di anni 44 per la pena della reclusione anni 9, mesi 10 e giorni 28, D.G. di anni 51 per la pena della reclusione anni 3, mesi 9 e giorni 18, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di ulteriore attività della Squadra Mobile di Potenza, N.N. di anni 46 per la pena della reclusione anni 7, mesi 4 e giorni 9; S.R. di anni 37 per la pena della reclusione anni 7, mesi 1 e giorni 20, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno.

Al termine delle formalità di rito i predetti sono stati associati alla Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza.

comunicato stampa