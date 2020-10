In Basilicata 54 nuovi lucani positivi al virus. I guariti nell’ultimo giorno sono 12

Com’era prevedibile e come già annunciato nelle scorse ore, è davvero alto oggi il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Basilicata. Sono ben 57 i lucani risultati positivi al virus, a seguito dei 1.116 tamponi processati (in questi tamponi, risultano anche 17 persone residenti in Puglia che hanno solo fatto il tampone in Basilicata. Quindi i positivi dei 1.116 tamponi sono 74, di cui 57 lucani). Un numero molto alto che riguarda particolarmente il Materano. I nuovi contagi risultano a:

9 Potenza

9 Matera

1 Policoro

4 Calciano

5 Miglionico

7 Tricarico

1 Campomaggiore

3 Pomarico

3 Nova Siri

1 Grottole

3 Ferrandina

1 Lavello

1 Venosa

1 di Roma domiciliato a Noepoli

2 Roccanova

1 Castelmezzano

1 Pescopagano

1 Tito

1 Baragiano

1 Aliano

1 di Morano Calabro domiciliato a Potenza

Numeri alti sia a Potenza che a Matera. Aumentano a 38 i ricoverati tra gli ospedali San Carlo e Madonna delle Grazie. Mentre la buona notizia riguarda i guariti nelle ultime 24 ore, ben 12.

Claudio Buono