Coronavirus, in Basilicata oltre 85mila tamponi. Solo l’1,4 % positivi, tasso di letalità al 3,4 %

84.283 tamponi negativi su 85.435 effettuati e processati in Basilicata dall’inizio dell’emergenza. E’ questo il dato generale in terra lucana per quanto riguarda i tamponi relativi ai contagi da Covid-19. Vale a dire che in Basilicata, sin dai primi tamponi, sono risultati negativi al virus il 98,6 %. Solamente l’1,4 % dei tamponi sono risultati positivi. In numeri, significa che hanno dato esito positivo al Covid-19 1.152 tamponi su 85.435 processati in regione.

IL TASSO DI LETALITÀ – in Basilicata è del 3,4 %, nel Sud Italia è del 3,6 % e in Italia del 9,7 %. Sono dati reali, aggiornati alla giornata di ieri;

IL VIRUS HA RAGGIUNTO 94 COMUNI LUCANI – I contagi in Basilicata ad oggi hanno toccato 94 comuni su 131. A Matera il numero dei casi più alti, 156. 102 a Potenza, a seguire, 46 a Venosa, 35 a Tramutola, 32 a Brienza, 30 a Moliterno, 29 a Marsicovetere e Melfi, 25 a Lauria, 22 a Pisticci, 20 a San Giorgio Lucano, 17 a Pescopagano, e altri casi in numero inferiore in altri centri della regione.

LA SITUAZIONE AD OGGI – I lucani attualmente positivi al Covid-19 sono 438. Di questi, sono 36 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: al “San Carlo” di Potenza 16 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 12 persone nel reparto di Pneumologia, 2 nel reparto di Medicina d’urgenza e 1, non residente in Basilicata, nel reparto di Ostetricia. Al “Madonna delle Grazie” di Matera ricoverate 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, che si trovano nel reparto di Malattie infettive;

I DECESSI E LE GUARIGIONI – Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono decedute 38 persone. I decessi riguardano: 9 di Potenza, 3 di Paterno, 2 di Spinoso, 2 di Moliterno, 3 di Marsicovetere, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 2 di Montemurro, 2 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda, 1 di Grumento, 2 di Tramutola e 1 di Marsico Nuovo). Sono 459 le persone guarite dal virus.

Claudio Buono