In Basilicata si registrano altri 16 casi di contagio da Covid-19

14.10.2020, ore 20:00 – Ci sono altri 15 casi di positività dal Covid-19 in Basilicata, che si aggiungono agli altri 9 già resi noti questa mattina. Dei 16 nuovi casi si è avuta notizia in queste ore, nel tardo pomeriggio. Si tratta di 7 casi a Ferrandina, 6 a Matera, 1 a Bella, 1 a Pignola e 1 a Vaglio Basilicata. Si tratta di persone che hanno scoperto di essere positive al virus dopo essersi sottoposte a tampone in laboratori privati. Si attende la validazione dai laboratori pubblici. Nuovi casi che dovrebbero essere inseriti nell’aggiornamento di domani 15 ottobre.

Redazione