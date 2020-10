Importante intervento chirurgico d’urgenza al “San Carlo” di Potenza. Asportata una milza di diametro superiore a 30 cm

E’ stato eseguito al San Carlo di Potenza, nel reparto di Chirurgia Generale d’Urgenza guidata dal dottor Antonio Giuliani, un importante intervento chirurgico, in regime di urgenza, di asportazione di una voluminosissima milza, di diametro superiore a 30 centimetri, in un uomo di 60 anni. Il paziente, in fase di approfondimento diagnostico per il riscontro recente di uno stato anemico associato a splenomegalia severa, ha presentato un improvviso peggioramento dell’anemia e l’insorgenza di emoperitoneo, con conseguente indicazione a trattamento chirurgico urgente per rottura spontanea della milza. L’intervento di asportazione della milza (splenectomia), eseguito dal dott. Giovanni Del Vecchio, coadiuvato dal dott. Alberto Mingione e dalla dott.ssa Mariagrazia Coluzzi, è andato a buon fine e il paziente è stato successivamente preso in carico dalla UOC di Ematologia, diretta dal dottor Michele Pizzuti, per il prosieguo delle cure.

Clicca QUI per guardare il video dell’intervento di asportazione della milza (attenzione, immagini forti)