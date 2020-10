Sconto sulle bollette di acqua, luce e gas. Dal 1° gennaio 2021 il “Bonus sociale” sarà automatico

L’autorità per la regolamentazione dell’energia (ARERA) ha comunicato che il bonus sociale sarà reso automatico dal 2021. Il bonus si compone dei bonus acqua, luce e gas e consiste in uno sconto sulle bollette delle rispettive utenze. Questi tre bonus diventeranno automatici dal 1° gennaio 2021 senza necessità di fare domanda o chiedere il rinnovo. Ai tre bonus si può anche accompagnare il bonus elettrico per disagio fisico rivolto a chi ha necessità di consumo maggiori per alimentare le apparecchiature mediche. Per avere diritto ai primi tre bonus è necessaria la condizione di disagio economico con ISEE massimo di 8.265 euro (fino a 20.000 euro se il nucleo familiare è almeno 4 persone), mentre l’accesso al bonus per disagio fisico richiede l’attestazione ASL. Il bonus idrico è uno sconto calcolato sulla propria tariffa dell’acqua e copre un fabbisogno di 50 litri d’acqua al giorno. Viene trasmesso direttamente in bolletta agli utenti diretti con fornitura individuale e tramite metodo di pagamento tracciabile e verificabile (accredito su conto o assegno circolare) agli utenti indiretti con fornitura centralizzata.

Il bonus luce rappresenta una riduzione sull’importo della bolletta luce e varia a seconda della composizione del nucleo familiare. L’importo va da € 125 per due persone, a € 148 per tre-quattro e fino a € 173 per almeno quattro persone. Viene suddivisi sulle dodici mensilità. Il bonus gas diminuisce l’importo da pagare sulla bolletta del gas ed è influenzato dal comune di residenza, dal numero dei componenti del nucleo familiare e dalla destinazione d’uso. Gli utenti diretti lo avranno in bolletta e quelli indiretti con bonifico.