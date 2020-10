Coronavirus, in Basilicata 11 nuovi casi. Preoccupa il focolaio di Brienza: altri 8 casi

Si fa ancora più preoccupante la situazione nella casa di riposo di Brienza, dove risultano nuovi casi di contagio da Covid-19 che si aggiungono ai numerosi già registrati nei giorni scorsi. Nuovi casi collegati direttamente alla struttura che accoglie numerosi anziani ospiti. In particolare, nella giornata di ieri in Basilicata sono stati processati 130 tamponi. Di questi, 119 sono risultati negativi e 11 positivi. I nuovi positivi riguardano: 4 a Brienza, 1 a Tricarico, 1 di Potenza ma in isolamento in Puglia, 1 di Avigliano. Inoltre sono in isolamento a Brienza altre 4 persone di Avigliano, Satriano di Lucania, Marsico Nuovo e di un altro centro del Potentino, tutti collegati al focolaio della casa di riposo. L’altro caso riguarda una persona di Tramutola. In particolare, le otto nuove positività a Brienza riguardano 6 ospiti, un operatore ed una suora.

Le persone ricoverate nei due ospedali di Potenza e Matera sono 36: di queste, 23 nei reparti di malattia infettiva, 1 in medicina d’urgenza e 12 in pneumologia. Nessuno in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno è guarita una persona di Melfi.

Claudio Buono