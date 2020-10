Ammassati sul bus e in condizioni igieniche raccapriccianti. La denuncia dei GD di Bella: “Situazione paradossale ed insostenibile”

Non mancano i problemi sui mezzi di trasporto in Basilicata, in molti casi pieni e senza alcun rispetto delle regole e del distanziamento, ma anche in bus che presentano condizioni igieniche raccapriccianti. A denunciare lo stato “paradossale ed insostenibile” del trasporto, in questo caso da Bella alla FCA di Melfi, è Samuele Grippa, segretario dei Giovani Democratici. “La salute di lavoratori e studenti è seriamente a rischio, e lo ero già prima del Covid-19. Una situazione che continua però ad essere paradossale e insostenibile. Le disastrose condizioni di viaggio finiranno per vanificare i sacrifici di questi mesi. Non è solo il caso di Bella, dove gli operai della FCA da anni sono sottoposti a frequenti disagi; costretti a viaggiare su mezzi obsoleti, in condizioni igieniche raccapriccianti e una sbagliata gestione dei tempi di percorrenza. Sono tantissime le realtà che lamentano e denunciano situazioni simili. Non sarà il Covid a insegnarci cosa sia la sicurezza e il rispetto della dignità di lavoratori e studenti. È principio e diritto. È civiltà! Cosa bisogna aspettare?! Il presidente Bardi e l’Assessore ai Trasporti Merra intervengano al più presto e le Autorità competenti avviino un’immediata verifica dello stato di affidabilità degli autobus in circolazione e del rispetto dei protocolli sanitari. I lavoratori e gli studenti lucani non possono essere le vittime di un sistema malato e inerte”.

redazione