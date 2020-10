Coronavirus, in Basilicata 22 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

Sono 22 i nuovi casi di positività da Covid-19 che riguardano i lucani. Nella giornata di ieri sono stati processati 926 tamponi, di questi 36 hanno dato esito positivo. Come detto, 22 riguardano lucani mentre 14 sono cittadini pugliesi che hanno solo effettuato il tampone presso un laboratorio privato di Matera, e non rientrano nel conteggio giornaliero. Preoccupa la situazione a Matera, dove si registrano ben 13 casi di contagio nell’ultimo giorno. Altri 5 casi sono a Brienza (che si aggiungono ai 4 di ieri), 1 a Muro Lucano (comunicato ieri su questo sito, operaio della FCA di Melfi), 1 a Rionero in Vulture, 1 a Marsicovetere e 1 a Policoro. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3 persone: si tratta di una persona domiciliata a Potenza (residente a Roma), 1 residente a Pisticci ed 1 a Maratea.

I lucani attualmente positivi sono 351 (331 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 22 positività di residenti e si sottraggono 2 guarigioni di residenti) e di questi 318 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 35 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 18 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 11 persone nel reparto di Pneumologia e 1 nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, si trovano nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 80.332 tamponi, di cui 79.329 sono risultati negativi.

Claudio Buono